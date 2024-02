Tiene la moglie in ostaggio. Ex carabiniere si barrica in casa - Tiene la moglie in ostaggio. Ex carabiniere si barrica in ...

Tiene la moglie in ostaggio. Ex carabiniere si barrica in casa (Di sabato 24 febbraio 2024) PAVULLO (Modena) Lo aveva già fatto due anni fa, il giorno di Santo Stefano, quando servirono diverse ore per convincerlo ad arrendersi. E anche stavolta, ieri, è stata lunga la trattativa che ha portato un carabiniere in pensione (congedato nel 2011) con problemi di depressione negli ultimi tempi, a uscire dalla sua casa di Pavullo, sull’Appennino modenese, dove si era barricato tenendo in ostaggio la moglie. Decisiva è stata l’opera di mediazione degli specialisti dell’Arma, suoi ex colleghi, e la collaborazione con il suo avvocato, Cosimo Zaccaria, che come nel 2022 ha contribuito a un esito positivo. Anche la moglie sta bene. L’abitazione era stata fin dalla mattinata cinturata da forze dell’ordine, carabinieri e polizia, quando il 70enne si è barricato in ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di sabato 24 febbraio 2024) PAVULLO (Modena) Lo aveva già fatto due anni fa, il giorno di Santo Stefano, quando servirono diverse ore per convincerlo ad arrendersi. E anche stavolta, ieri, è stata lunga la trattativa che ha portato unin pensione (congedato nel 2011) con problemi di depressione negli ultimi tempi, a uscire dalla suadi Pavullo, sull’Appennino modenese, dove si erato tenendo inla. Decisiva è stata l’opera di mediazione degli specialisti dell’Arma, suoi ex colleghi, e la collaborazione con il suo avvocato, Cosimo Zaccaria, che come nel 2022 ha contribuito a un esito positivo. Anche lasta bene. L’abitazione era stata fin dalla mattinata cinturata da forze dell’ordine, carabinieri e polizia, quando il 70enne si èto in ...

Notizie Correlate

Una vicenda che ha scosso e che ha tenuto impiegate diverse forze dell’ordine per alcune ore, ma alla fine è finita bene Una giornata intera ad altissima ... (notizie)

Altre Notizie

Tiene la moglie in ostaggio. Ex carabiniere si barrica in casa: Lo aveva già fatto due anni fa, il giorno di Santo Stefano, quando servirono diverse ore per convincerlo ad arrendersi. E anche stavolta, ieri, è stata lunga la trattativa che ha portato un carabinier ... quotidiano Chiara Ferragni, la priorità difendere figli e famiglia: "La priorità è proteggere la famiglia e i figli". Così Chiara Ferragni parla del suo rapporto con Fedez in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera. ansa Si barrica in casa a Pavullo, ex carabiniere si consegna dopo ore di trattativa: Protagonista dell’ennesimo episodio è un carabiniere in pensione, in congedo dal 2011, con problemi di depressione negli ultimi tempi. Oggi a Pavullo si è consegnato dopo una lunga trattativa con i ... unionesarda

Video di Tendenza