Superbike, incredibile tripletta italiana in gara-1 in Australia! Bulega precede Locatelli, subito podio per Iannone!

Calato il sipario su gara-1 del round di Phillip Island (Australia), tappa d'apertura del Mondiale 2024 di Superbike. Novità di non poco conto nel format canonico. Il nuovo asfalto sul circuito australiano ha avuto una conseguenza poco gradita: il degrado anomalo delle gomme. Per questo, la Race Direction, in accordo con FIM e Dorna, ha introdotto il flag-to-flag, ovvero un pit-stop obbligatorio e la sostituzione degli pneumatici per garantire la sicurezza dei centauri. Il limite è stato posto non oltre le undici tornate. Inoltre la distanza della manche è stata ridotta a 20 giri, con due set di gomme extra per ciascun centauro. Nicolò Bulega è stato il migliore nel mettere insieme i pezzi del puzzle. Il rookie della categoria, reduce dal successo iridato dell'anno scorso in Supersport, ha saputo interpretare al meglio ...

