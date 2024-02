Scontri Pisa e Firenze | capo della Polizia Pisani | “Faremo verifiche”

Firenze e Pisa, cariche della polizia alle manifestazioni pro Palestina. Diciotto ragazzi feriti nelle due ci…

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Cariche e manganellate durante il corteo die poi a. "Purtroppo ieri durante i servizi di ordine pubblico i nostri operatori hanno posto in essere delle iniziative che dovranno essere analizzate singolarmente e verificate con severità e trasparenza" ha detto ilVittorioni al Tg1. "Quando le manifestazioni non sono preavvisate o non vengono condivise con la Questura, possono verificarsi dei momenti di criticità però questi momenti di criticità non possono essere una giustificazione". "Va precisato e va chiarito che le iniziative e le decisioni che vengono adottate in sede locale durante i servizi di ordine pubblico non sono determinate né da scelte politiche né da direttive politiche. La ...