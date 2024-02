Saverio Costanzo | “Donne e misoginia | siamo ancora negli anni ’50 Di mio padre Maurizio ricordo la serietà”

Al cinema, Finalmente l'Alba: i saluti in sala a Napoli di Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 24 febbraio 2024) Intervista a, al cinema con il film Finalmente l'alba. Il caso di Wilma Montesi intreccia la storia di Mimosa: "In quanto ae femminicidi oggifermi agli'50, ma le donne finalmente hanno sempre più potere per cambiare le cose". E poi, il successo de L'Amica geniale, un nuovo film in cantiere e ildel: "Di luila serietà, nel lavoro e nella vita".