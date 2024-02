Sarà il giorno più bello Ucraina | la promessa di Zelensky

Il cielo di dicembre accoglie l’inverno col giorno più corto dell’anno

(Di sabato 24 febbraio 2024) «Vinceremo»: lo ha promesso, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa in, il presidente Volodymyr, che ha accolto a Kiev la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i leader di Canada e Belgio e quelli dell'UE Ursula Von der Leyen e Charles Michel. In un video diffuso dalla presidenza, dall'aeroporto di Hostomel, teatro di una battaglia vittoriosa proprio nei primi giorni dell'invasione russa dell'ha ricordato che «ci battiamo per vincere, da 730 giorni nella nostra vita. E vinceremo, in quello cheilmigliore della nostra vita».