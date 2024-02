Roma | coltellate tra addetti a autospurgo ad Anzio

Lite furibonda finisce a coltellate, 58enne tra la vita e la morte in provincia di Roma

(Di sabato 24 febbraio 2024) Litigano per chi deve effettuare lavori didi reti fognarie e finisce a, con uno dei due a rischio di morire e l’atro arrestato. I carabinieri dihanno cosi’ fatto luce sulla vicenda che, martedi’ mattina, ha visto un 58enne, dipendente di una ditta di autospurghi, finire in ospedale, per porre rimedio ad una ferita da coltellata che gli avena lacerato un polmone. Questa mattina, i militari hanno arrestato per tentato omicidio un 41enne italiano, gia’ noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nei giorni scorsi, l’uomo si era incontrato con il 58enne presso un bar lungo la via Nettunense per chiarire alcuni dissidi professionali nati tra i due, in quanto entrambi si occupano di. Evidentemente non hanno raggiunto alcun accordo e, dopo essere usciti ...