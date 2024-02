Pioli: «De Ketelaere? Gasperini gli ha trovato la giusta posizione»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta. I rossoneri sono reduci da un 3-2 subito dal Rennes in Europa League, che gli ha concesso comunque di passare agli ottavi. Sull’importanza della partita contro l’Atalanta «Partita molto importante per la classifica e perché dietro continuano a fare punti». Aveva indicato come favorite per l’Europa League Bayer Leverkusen, Liverpool e Atalanta. Perché non il Milan? «Perché all’epoca dovevamo ancora superare il turno per arrivare agli ottavi. Ora che ci siamo, inserisco anche il Milan, anche noi vogliamo vincerla. Ce la giochiamo anche noi». Come sta il gruppo? «Faccio conferenza stampa prima dell’allenamento così non vi posso dire niente perché ancora non so niente. Ieri abbiamo recuperato dopo Rennes e oggi ci alleniamo e avrò informazioni più certe. Kalulu sta bene, gli parlerò e vedrò se ...