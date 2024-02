Parigi 2024 | skateboard | azzurri impegnati a Dubai con l’obiettivo pass olimpico

Skateboard: al via lo World Skateboarding Tour di Dubai. Gli azzurri si giocano l'accesso a Parigi 2024

(Di sabato 24 febbraio 2024) La qualificazione olimpica delloinga dagli Emirati Arabi Uniti, dove a partire dal 25 febbraio presso ilHarbour si disputerà la tappa del Worlding Tour. Le gare di WST Park sono in programma dal 25 al 3 marzo, mentre dal 3 al 10 marzo spazio alle gare di WST Street. Appuntamento cruciale per tutti gli atleti che sognano di staccare ilpoiché si tratta della fine della prima fase di qualifica, che darà a 44 donne e uomini per ogni disciplina l’accesso alla seconda parte delle Olympic Qualifier Series. “Sarà una gara cruciale per noi dato che i punti dipotrebbe risultare decisivi per il raggiungimento dela cinque cerchi” ha dichiarato Daniele Galli, ct della Nazionale park. Sulla stessa ...

