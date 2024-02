Oroscopo Paolo Fox dal 24 febbraio al 1° marzo | previsioni della settimana

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 23 febbraio 2024: tutti i segni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Anche per questa, tornano leastrologiche dell'diFox pubblicate da DiPiù dal 24al 1°. Il Toro sarà molto agitato, mentre la Bilancia dovrà affrontare spese imminenti. Ecco quali saranno, nello specifico, i segni più fortunati. ARIETE – Grazie a Venere, è un momento fortunato per chi cerca una proposta d'amore. In coppia, sarà possibile superare le incomprensioni, soprattutto se da tempo non vi capite. Dal punto di vista professionale, da giugno ci saranno novità. TORO – Sarete agitati, nervosi e insoddisfatti in amore. In coppia, non è il momento giusto per discutere, soprattutto tra venerdì e sabato. Nella professione, ci sarà nervosismo, ma non dovete buttare all'aria un contratto se è in corso. GEMELLI – In amore, qualche ...