Nikki Haley | chi è l' ultima speranza della destra americana contro Trump

South Carolina al voto: Trump sfida Nikki Haley per tentare il KO

Ha detto che vuole restare in campo almeno fino al Super Tuesday del 5 marzo. Eppure non è esattamente chiaro quali effettive speranze possa nutrire Nikki ... (panorama)

USA 2024 Affondo di Trump: «Se vince Biden il peggio deve venire»: Se Joe Biden vince le elezioni a novembre il «peggio deve ancora venire»: con la sua guida gli Stati Uniti continueranno la loro corsa sfrenata verso l' «inferno». Donald Trump attacca duramente il pr ...bluewin.ch

Usa: candidata repubblicana Haley, non mi ritiro anche in caso di sconfitta in Carolina del Sud: Washington, 24 feb 18:49 - (Agenzia Nova) - La candidata presidenziale repubblicana Nikki Haley ha detto ai giornalisti che non abbandonerà la corsa delle primarie repubblicane finché la maggioranza ...agenzianova

Usa. Primarie rep in South Carolina, ultima chiamata per Haley: Ma i sondaggi danno Trump vincitore, anche qui, con un ampio margine. Il tycoon: «Se perderò contro Biden a novembre, i mercati finanziari crolleranno» ...avvenire