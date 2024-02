Naruto | annunciato il film live action con Destin Daniel Cretton alla regia

Naruto: confermato il film live action, il regista viene direttamente dall'universo Marvel!

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ildisi farà esaràdel, con Lionsgate tra i produttori e distributori della pellicola. Non si conosce chiaramente una data di uscita, considerando che i lavori non sono iniziati, ma l’anno scorso è stata scritta la sceneggiatura perciò ora dovranno occuparsi di trovare il giusto cast. Masashi Kishimoto, il mangaka che ha creato la popolarissima serie a fumetti e anime del giovane ninja, ha dato la sua approvazione per la scelta di, affermando che è entusiasta che sarà proprio lui a portare la sua creatura sul grande schermo. Il regista è famoso per aver realizzato Shang-Chi e la ...