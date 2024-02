Mousse al cioccolato bianco con solo 3 ingredienti | golosissima!

Mousse glassata ai tre cioccolati

(Di sabato 24 febbraio 2024) Laalè una spuma soffice e leggera, freschissima e raffinata, tanto che mi piace offrirla a fine pasto, dopo una cena con gli amici di sempre. È semplice da preparare, ma ha una resa davvero elegante e un sapore che conquista. Per realizzarla servono: albumi, panna e cioccolata bianca ovviamente. A questo proposito, vi consiglio di non lesinare sulla qualità: sceglietela di livello altissimo, perché il gusto finale è determinato proprio da questo. Nonostante non sia un dessert dietetico, è molto digeribile e arioso, tanto che pioveranno le richieste di bis! Le dosi indicate sono perfette per 4 persone, regolatevi di conseguenza e abbondate. Purtroppo, questa ricetta non permette l’assaggio immediato, perché deve riposare in frigorifero per 3 ore prima di ...