Milano Fashion Week | la femminilità razionale di Gucci

Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Fall/Winter 2024. FOTO

(Di sabato 24 febbraio 2024) Apparentemente, femminile e sensuale, decisamente elegante. La nuova collezioneè un’esaltazione dello stile puro e dell’estetica contemporanea. Sabato de Sarno, alla sua terza collezione in qualità di Direttore Creativo, sancisce il suo racconto di stile che parla di minimalismo, di sartorialità e di elegante seduzione, un percorso molto discusso agli esordi in quanto prendeva drasticamente le distanze dalla pesante eredità lasciata da Alessandro Michele, ma che oggi convince, a mio modesto parere, con un’estetica che riscrive i codici dello stile classico e dell’eleganza urbana. A chi sostiene che questo stile non èricordo che non esiste uno “stile”. Storicamente la Maison nasce agli inizi degli anni 20 come produttrice di pelletteria, calzature e valigeria, prodotti che la ...

