“Malissimo” | pronosticata una goleada | il giornalista distrugge il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il risultato del match-Barcellona non è stato ben digerito, c’è chi si aspettava molto di più dalla prestazione del club partenopeo. In casa, ci si aspettava di più dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. L’1-1 ottenuto contro il Barcellona dalla squadra partenopea sta facendo discutere. La prestazione degli azzurri lascia ancora l’amaro in bocca, soprattutto, perché i giocatori hanno tutte le qualità e le caratteristiche per rendere molto più in campo. Manca ancora la mentalità vincente dell’anno scorso, unche però durante il secondo tempo ha cercato in tutti i modi di ritrovarla. Quel pareggio deve essere considerato come segno di motivazione per dare molto di più nella gara di ritorno, la squadra deve dimostrare di essere in grado di conquistare la vittoria. Ma per fare questo deve ...