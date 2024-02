L’Urania a Forlì cerca l’impresa Cantù esame verità Orzinuovi con Rieti

Urania in difficoltà, ma temibile. Fame di rilancio, tre ex e bel roster

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) In arrivo la terza giornata della fase ad orologio della Serie A2, conche sarà di scena alle 20.30 in quel di. Padroni di casa primatisti solitari del girone rosso: "Ci aspetta un’altra trasferta difficile, contro una squadra forte, preparata e che ha tanti punti di forza.ha un gruppo solido, ricco di individualità di talento, costruita per arrivare sino alla promozione finale. Un gruppo italiano con giocatori di esperienza come Pascolo e Cinciarini" il commento di coach Davide Villa (nella foto). Domani Vigevano atteso dalla corazzata Tezenis Verona senza gli infortunati Alessandro Amici e Lorenzo D’Alessandro.invece sarà in Puglia, a Nardò, con Luca Cesana e Riccardo Moraschini ai box. "Ci aspetta una partita insidiosa ed una trasferta lunga. Nardò è una squadra che ha grande talento ...