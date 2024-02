Lotta all’emergenza casa La Fondazione Mps finanzia il recupero di venti alloggi

Lotta all'emergenza casa. Dal Comune 34 alloggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) È un contributo concreto su un fronte caldissimo, quello dell’emergenza, come dimostrato dai numeri preoccupanti diffusi dal Comune di Siena: mancheranno nel 2024 circa trecento, per soddisfare tutte le domande, mentre sono 115 quelli inutilizzabili perché devono essere ristrutturati. Ecco quindi che l’iniziativa promossa dallaMonte dei Paschi con il bando Habitus consente di alleviare questo disagio, in piccola parte nei valori assoluti, ma comunque con una spinta importante, perché sarannogliristrutturati che consentiranno di rispondere ai bisogni di circa 65 persone. Il contributo concesso da Palazzo Sansedoni per la riqualificazione del patrimonio Erp è stato di 193.731 euro: a Siena saranno ristrutturati dodici appartamenti (per quasi centomila euro), ...