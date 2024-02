LIVE Superbike | GP Australia 2024 in DIRETTA | inizia gara-1!

LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: gara-1, inizia la caccia a Bautista

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1- Lowes si prende la prima posizione, secondo Iannone, male Bulega che scende in quinta posizione.-1! 06.00 Giro di ricognizione in corso! 05.55 La normativa più discussa riguarda il peso minimo: fissato a 80kg per il pilota equipaggiato, con una zavorra aggiuntiva di 0.5 kg per ogni kg di differenza fino a un massimo di 10kg aggiuntivi ai 168kg della moto. 05.50 Ricordiamo che tra il nono e l’undicesimo giro ci sarà un pit stop obbligatorio per via delle condizioni dell’asfalto. 05.45 Ecco la griglia di partenza: 1 Nicolò Bulega Ducati 1:27.9162 Andrea Iannone Ducati +0.238 3 Alex Lowes Kawasaki +0.323 4 Dominique Aegerter Yamaha +0.487 5 Toprak Razgatlioglu BMW +0.6046 Andrea Locatelli Yamaha +0.624 7 Remy Gardner Yamaha +0.688 8 Sam Lowes Ducati +0.760 9 Alvaro ...