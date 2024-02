LIVE Superbike | GP Australia 2024 in DIRETTA | Iannone si prende la testa della gara!

LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: gara-1, inizia la caccia a Bautista

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3- CADUTO Remy Gardner. Errore di Bautista che scende in nona posizione. 2- Giro veloce di, 1.29.715, scatenato l’ex pilotaMotoGP. 1-conquista la prima posizione, Alex Lowes secondo, terzo Razgatlioglu e quarto Bautista. Quinto Bulega. 1- Lowes sila prima posizione, secondo, male Bulega che scende in quinta posizione. Inizia gara-1! 06.00 Giro di ricognizione in corso! 05.55 La normativa più discussa riguarda il peso minimo: fissato a 80kg per il pilota equipaggiato, con una zavorra aggiuntiva di 0.5 kg per ogni kg di differenza fino a un massimo di 10kg aggiuntivi ai 168kgmoto. 05.50 Ricordiamo che tra il nono e l’undicesimo giro ci sarà un pit stop obbligatorio ...