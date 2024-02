LIVE Superbike | GP Australia 2024 in DIRETTA | Bulega in testa alla gara!

LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: gara-1, inizia la caccia a Bautista

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10- Inizia la girandola dei pit-stop. 9- IANNONE sorpasso sensazionale su Alex Lowes,intanto si prende la bellezza di 8 decimi di vantaggio sul resto del gruppo. 8- La top 5 al momento:Lowes Iannone Razgatlioglu Locatelli 7- Alex Lowes entra in curva su Iannone per il secondo posto della graduatoria. 6-scatenato sorpasso spettacolare su Iannone per laella gara. 5-si prende la seconda posizione, superato Alex Lowes. 4- CADUTA per Bautista, avvio da incubo per il campione del mondo. 4- Inizia la rimonta di, superato Razgatlioglu per la terza piazza. 3- CADUTO Remy Gardner. Errore di Bautista che scende in nona posizione. 2- Giro veloce di Iannone, 1.29.715, ...