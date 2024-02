LIVE Italia-Bielorussia | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | azzurri a caccia della finale!

Italia-Bielorussia, quando la semifinale dei Mondiali di beach soccer: orario, programma, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, semifinale deidi. Sulla sabbia di Dubai, Emirati Arabi Uniti, la nazionale azzurra va aterza finale in un Mondiale nella propria storia. Glihanno raggiunto questo traguardo nel 2008 e nel 2019, venendo sconfitti rispettivamente da Brasile e Portogallo. In questo torneo l’ha vinto il proprio girone con 6 punti. La formazione azzurra ha sconfitto Egitto, 6-2, e Stati Uniti d’America, 3-1, prima di subire la sconfitta indolore contro i padroni di casa. Ai ...