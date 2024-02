La strategia di Chiara Ferragni per la ripartenza | l’intervista | i post motivazionali e un misterioso mazzo di fiori…

Ferragnez: fine della favola o fine strategia?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo la pubblicazione delal Corriere della Sera, dove ripercorre le sue vicende giudiziarie,è tornata iper-attiva sui suoi canali social. Dopo una serie di stories in cui diffondeva in tempo reale il numero di persone che aveva aperto la pagina con le sue dizioni, gonfiando il petto per i numeri, e tra gli immancabili contenuti con protagonisti i suoi bambini, Leone e Vittoria, l’influencer si è mostrata emozionata. Sorridente e lacrimosa, a suo dire perché stava leggendo presunti messaggi positivi inviati dai fan. Ha poiato un messaggio (auto)motivazionale: «Abbi fiducia. Starai bene». Due frasi generiche e vaghe, che però ha consigliato di «mandare a tutti coloro che dovrebbero sentirlo». E infine, la foto più criptica: undi ...