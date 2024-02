La missione di Svitolina | aiutare i bambini in Ucraina “Quando è scoppiata la guerra ho preso la racchetta e giocato a tennis”

Tennis: Svitolina batte la russa Potapova e dice: "Sono in missione per l'Ucraina"

(Di sabato 24 febbraio 2024) In un’intervista rilasciata alla BBC, Elinaha parlato dellanel suo paese, l’, e delle conseguenze che ha avuto: “sono tornata inmi ha sorlo spirito indistruttibile delle persone e in particolare dei soldati che difendono il Paese. Penso a loro e a come si sentano al fronte e poi ci sono io in condizioni perfette sul centrale di Wimbledon. Credo che ognuno debba combattere sul proprio fronte, ma l’obiettivo comune è sostenere i soldati in ogni modo e non fargli perdere il loro spirito. Leggono ancora le notizie e seguono lo sport. Dopo il 24 febbraio 2022 tutto è cambiato e l’unico desiderio è tornare a vivere una vita normale. Non è stato facile per le famiglie“.ha fatto il possibile per ...