La denuncia della madre di una studentessa manganellata a Pisa: “Caduta a terra per le spinte, ancora ho il disgusto e i brividi per quello che è accaduto”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 24 febbraio 2024) La rabbia e l'indignazione di unaper la brutalità subita dalla figlia minorenne durante la manifestazione per la pace in Palestina a. Le parole di condanna per le carichepolizia e le manganellate indiscriminate contro gli studenti sono affidate a un post su Facebook, che ha rapidamente acceso un'ondata di solidarietà. L'articolo .