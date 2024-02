Il presidente di Aefi: "Dall'Italia al mondo, portiamo le imprese verso i mercati esteri"

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Maurizio Danese,di(Associazione esposizioni e fiere italiane), quali sono i numeri del settore fieristico in Italia? "Il settore fieristico italiano impiega 190con 3.700 addetti ed esprime un fatturato diretto di 1,4 miliardi di euro all’anno. Secondo l’ultima rilevazione-Prometeia realizzata nel 2023, le fiere tricolori generano un impatto complessivo sui territori, tra servizi, trasporti, ospitalità e salari, quantificabile in 22,5 miliardi di euro l’anno, al netto del business generato dallein occasione dei b2b fieristici. Attualmente, il ‘quartiere Italia’ conta 4,2 milioni di metri quadrati di superficie espositiva. Un dato che porta la nostra industria al quarto posto nel, preceduta da Usa, Cina e Germania e seconda in Europa ...