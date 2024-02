Filippo Penatti entra in The Equity Club come co-ceo, accanto al fondatore Roberto Ferraresi. Il club deal sta per ...

Il Club Deal, un nuovo trend per i risparmiatori (Di sabato 24 febbraio 2024) Il Club Deal altro non è che un insieme di risparmiatori che investono una parte dei propri capitali per acquistare o finanziare un’impresa, solitamente media ma anche piccola, puntando ad una remunerazione del capitale maggiore rispetto ai prodotti tradizionali Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di sabato 24 febbraio 2024) Ilaltro non è che un insieme diche investono una parte dei propri capitali per acquistare o finanziare un’impresa, solitamente media ma anche piccola, puntando ad una remunerazione del capitale maggiore rispetto ai prodotti tradizionali

Notizie Correlate

Conte può aprire al Napoli in estate: De Laurentiis insisterà di nuovo, il club azzurro più di tutti potrebbe accontentare le richieste del tecnico. NAPOLI ... (napolipiu)

Lo studio commissionato da Gensan, brand pisano di integratori, ha esaminato 1.132 brani e messo in fila i 25 migliori (firenze.repubblica)

Altre Notizie

Il Club Deal, un nuovo trend per i risparmiatori: Oggi ci avviciniamo anche ad un altro prodotto che sta riscuotendo interesse e sta attirando continue masse di risparmiatori: il Club Deal. Anche in questo caso la tassonomia va a pescare dal ... ilgiornale Super deal a 4 al Main Event Micromillions: la spunta Alfonso Apicella (del Club del Poker): Al Main Event delle Micromillions è emerso su un field imponente, Pazziatotale, che ha chiuso un accordo con altri tre giocatori ... assopoker Nell’Ue tira un brutto clima. Pesticidi, gas serra e rinnovabili: così è naufragato il Green Deal: Il sogno ecologista bloccato dalle pressioni politiche. Bonelli: “Le energie pulite dovrebbero marciare tre volte più veloci per rispettare gli impegni”. repubblica

Video di Tendenza