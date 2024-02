**Europee: Schlein a Bonino, ‘unire forze per Europa federale, noi ci siamo’**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Uniamo leper l', noi cara Emma ci siamo". Così Ellyintervenendo alla convention 'Stati Uniti d''. "Battiamoci insieme per gli Stati Uniti d', hai fatto tante battaglie con mio nonno, Emma. Lui non c'è più da quindici anni ma io ci sono". La segretaria del Pd cita la canzone di Cristina D'Avena 'L'siamo noi'.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Nel caso di non candidatura della premier Giorgia Meloni , Fdi arriverebbe al 27,5%, la Lega all'8% tallonata a uno solo punto da ... (liberoquotidiano)

Scontri Pisa, Schlein: “Piantedosi chiarisca davanti al Paese”: La segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando alla convention di +Europa a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli scontri a Pisa di ieri. lapresse

Ungheria: Schlein, 'continuare a batterci per non lasciare sola Salis': Basta manganellate sugli studenti e Piantedosi risponda su questo. E' diventato un clima non più accettabile". Così Elly Schlein intervenendo alla convention 'Stati Uniti d'Europa'. lagazzettadelmezzogiorno