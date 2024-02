Dai droni ai missili: così il Pentagono ha "spiato" la guerra in Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Due anni diinsono serviti, paradossalmente, come test generale per le forze americane e Nato. Dal fallimento della counterinsurgency all'elettronica moderna, eccome come gli Usa stanno ridisegnando la propria strategia di Difesa

