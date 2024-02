Cos’è il terzo mandato e perché agita la maggioranza La spiegazione in breve

Terzo mandato, cos’è, chi riguarda e perché è al centro dello scontro politico?

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 febbraio 2024 - La frizioni nel centrodestra, dopo la bocciatura in commissione affari costituzionali dell'emendamento al Ddl Elezioni sulai governatori, saranno affrontate all'indomani delle elezioni in Sardegna. La "tregua elettorale" proseguirà dunque fino all'inizio della prossima settimana mentre per molti dei governatori al secondopotrebbe aprirsi un varco giuridico che darebbe la possibilità agli uscenti di ricandidarsi per la terza volta consecutiva senza passare dall'approvazione della norma in Parlamento. Italian Minister of Infrastructures and Transports, Matteo Salvini (L), Italian Prime Minister, Giorgia Meloni (C), and Italian Minister of Foreign Affairs, Antonio Tajani (R), ahead of a confidence vote for the new government, at the Chamber of Deputies, the lower house of parliament, in ...