Congresso Forza Italia | oggi elezione di Tajani a segretario | “Futuro roseo nel segno di Berlusconi”

Il primo congresso di Forza Italia senza Berlusconi. Tajani: “Come una finale di Champions ma senza Maradona”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Moratti cita il Cav. e si commuove: "Chi cerca la libertà non è mai solo" In corso al palazzo dei congressi dell'Eur la seconda e conclusiva giornata deldiche si concluderà, 24 febbraio, con l'di Antonioe dei vicesegretari. Al voto si procederà per alzata di