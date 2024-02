BolognaFiere, il mondo in vetrina. Dal Nord America all'Oriente. L'expo punta sui mercati chiave

(Di sabato 24 febbraio 2024) A poco più di due mesi dal primo giorno di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, segmento professionale di Borsa Italiana, perè tempo di delineare le prossime linee di sviluppo del quartiere e delle attività fieristiche. Un mosaico strategico incastonato in un 2024 che si preannuncia già da record in termini di presenze. Gianpiero Calzolari, presidente di, facciamo un passo indietro. Il 2023 si è chiuso con il raggiungimento del traguardo della quotazione sul mercato dei capitali. "Un elemento fondamentale per migliorare ancora di più il nostro posizionamento competitivo internazionale e perseguire la strategia aziendale. Così si è aperta una nuova fase nel percorso di crescita del Gruppo". In che direzione state andando? "Verso il completamento del progetto di riqualificazione del quartiere fieristico dopo ...