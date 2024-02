Bianca Censori alla Milano Fashion Week di Milano | il look “scandaloso” della modella fa discutere

Kanye West, a cena da Cracco a Milano con Bianca Censori. VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Giorni intensissimi a, dove è in corso la, uno degli appuntamenti più importanti di moda che attira ogni anno vip e celebrities da ogni parte del mondo: da Sharon Stone ad Emma Watson, da Salma Hayek ad Anne Hathaway. Tra i partecipanti anche Fedez, ma senza la moglie Chiara Ferragni che ha rilasciato un’intervista fiume al Corriere per chiarire la sua posizione. Non sono certo passati inosservati Kanye West e la compagna australiana, giunti in Italia appositamente per parteciparesettimanamoda ae nello specifico per assistere allo show di Marni in programma venerdì 23 febbraio. Il ...