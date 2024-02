Beoni junior | Caro babbo | così ti batto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) di Giustino Bonci Loris, il nuovo tecnico dell’Aquila, non si è presentato con la bacchetta magica. Ha le credenziali giuste però per dare al gruppo fiducia, serenità e competenza professionale. Domani alle 14,30 il primo banco di prova, il confronto diretto di Poggibonsi per l’allenatore scudettato nel 2020 con la Juventus di Maurizio Sarri. Fin dal contatto iniziale con Lischi e compagni il tecnico aretino ha affermato di voler "lavorare sulla testa, l’autostima e la consapevolezza dei calciatori di avere i mezzi per risalire la china, oltre che sulle gambe". L’allenatore dei valdarnesi torna, peraltro, allo stadio intitolato a Stefano Lotti che ben conosce per aver indossato la maglia giallorossa nella stagione di serie D 1985-86 segnata dalla tragica scomparsa di due calciatori senesi, Moreno Pellegrini e Paolo Nicolai. E per Loris la gara all’orizzonte ...