West Ham | Moyes | «Mi hanno offerto un nuovo contratto | ma…»

Futuro incerto per Moyes: "Il West Ham mi ha offerto il rinnovo, ma preferisco aspettare"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) David, allenatore delHam, ha parlato alla stampa in merito ad un possibile rinnovo dicon gli Hammers David, allenatore delHam in Premier League, ha parlato alla stampa in merito ad un possibile rinnovo dicon gli Hammers. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo. PAROLE – «Ho avuto ottime conversazioni con i proprietari. Miuncontratot ma ho deciso di voler aspettare la fine della stagione».