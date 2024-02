Maxi-furto in casa del ristoratore vicino Roma: via orologi, gioielli e contanti per oltre 70mila euro

Maxi furto da 70mila euro a casa del ristoratore: “Rubati trent’anni di risparmi” (Di venerdì 23 febbraio 2024) Il furto è avvenuto a casa del proprietario del ristorante La Cueva di Ariccia, Ermanno Bravetti. I ladri hanno smurato e portato via la cassaforte. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilè avvenuto adel proprietario del ristorante La Cueva di Ariccia, Ermanno Bravetti. I ladri hanno smurato e portato via la cassaforte.

