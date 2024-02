Lnp Serie B | Tomas Cavallero | ecco il rinforzo per la JuveCaserta

Treviso, Verona e Fortitudo interessate a Tomas Woldetensae, in uscita da Varese

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Caserta. La Paperdi2021 comunica di aver definito il passaggio nelle sue fila del giocatore, di nazionalità italiana, ma di formazione argentina. Nato a Buenos Aires il 24 maggio 1998, guardia-ala di 198 cm, è cresciuto nelle fila del Boca Juniors con cui ha disputato anche vari campionati di Liga A fino alla stagione 2021/22, intervallato da un campionato in Spagna. Nel 2022/23 è arrivato in Europa nella compagine ceca del Kralovsti Sokoli (14,8 punti, 4,8 rimbalzi e 3,1 assist a gara). Quest’anno ha iniziato la stagione con la Npc Rieti, dove nelle 15 gare disputate ha realizzato 191 punti (12,7 a gara con un high di 27 nella gara con S. Antimo) con il 58% da 2, il 39% da 4 e l’92% ai liberi con 3,3 rimbalzi e 2,3 assist di media a partita. Dino Butorac rimarrà aggregato come straniero di riserva essendo ...