L’Ira degli Ncc: «I decreti Salvini affossano il settore»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Gli operatori dei servizi Noleggio con conducente in piazza il prossimo 29 febbraio contro l’approccio del ministro dei Trasporti sui provvedimenti di attuazione della normativa sul trasporto non di linea introdotta nel lontano 2019

Ultimo saluto a Ira von Fürstenberg. Il maestro Pellini suona al funerale: Un’esperienza molto speciale per il maestro Stefano Pellini, organista del Duomo di Modena, che ieri mattina a Roma, nella basilica di Santa Maria in Montesanto (la cosiddetta chiesa degli Artisti) in ... ilrestodelcarlino

Addio alla principessa Ira von Furstenberg, attrice e icona della mondanità: Ira von Furstenberg, attrice e nipote di Gianni Agnelli, è stata salutata in una cerimonia funebre sobria e intima. La Chiesa degli artisti, in piazza del Popolo a Roma, ha ospitato il funerale, a cui ... informazione

Pagelle, 7 genitori su 10 non puniscono i figli per le insufficienze. E 1 su 10 se la prende con i prof: Stop a smartphone, videogames e tv il provvedimento più diffuso. La maggior parte trova invece comprensione in famiglia. Emerge la tendenza di accusare gli insegnanti se le cose non vanno ... ilsole24ore