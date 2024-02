Il consiglio di Stato boccia i cartelloni con il prezzo medio della benzina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dal ministero fanno sapere che gli uffici del Mimit stanno lavorando alla riformulazione dell’articolo 7 del decreto trasparenza per superare le osservazioni dei giudici

Il Consiglio di Stato ha boccia to i cartelloni dei Prezzi medi dei carburanti che i benzinai sono obbligati a esporre presso le stazioni di rifornimento ... (quifinanza)

Il Consiglio di Stato ha annullato l'articolo 7 del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 marzo 2023 che dispone l'obbligo di ... (ilfogliettone)

Benzinai, Consiglio di Stato boccia cartelli prezzo medio: Il Codacons: "Non cambierà nulla, perché la misura non aveva abbassato i prezzi" Il Consiglio di Stato boccia i cartelli sul prezzo medio dei carburanti ai benzinai, annullando l’articolo 7 del DM del ... informazione