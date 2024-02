Hockey pista, Coppa Italia 2024: svelate le date e gli orari della manifestazione di Forte dei Marmi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Federazionena Sport Rotellistici (FISR) ha ufficializzato quest’oggi lee glidelle Finali, che si terrà sabato 23 marzo e domenica 24 marzo al Paladidei(Lucca). Quattro le categoria interessate: Serie A1 maschile, Serie A2 maschile, Serie B maschile e Serie A femminile. Di seguito il calendario e gli. FINALi di– ELIMINAZIONE DIRETTA – Programma al Paladidei(Lucca)A2 – FINAL FOUR – SEMIFINALI – Sabato 23 marzo ...

La nazionale italiana di Hockey pista è pronta a tornare in campo, dopo diversi mesi dall’ultima volta. Appuntamento da mettere nel mirino: la 69esima ... (oasport)

Hockey pista, Coppa Italia 2024: svelate le date e gli orari della manifestazione di Forte dei Marmi: La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) ha ufficializzato quest'oggi le date e gli orari delle Finali della Coppa Italia 2024, che si terrà sabato 23 marzo e domenica 24 marzo al PalaForte d ... oasport

Forte dei Marmi capolista atteso al derby del…Capannino di Follonica: Trasferta a Follonica sabato sera (ore 20,45) per la capolista Forte dei Marmi nel campionato di A1 contro un avversario che sulla propria pista è sempre stato difficile da affrontare, soprattutto per ... noitv

Profumo di Paralimpiadi a Varese: via al “Memorial Ciaz” con quattro nazionali in pista: Da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo il palaghiaccio di via Albani ospita il “Memorial Ciaz”, tradizionale torneo di para ice hockey (i giocatori sono seduti su una slitta: la disciplina era ... varesenews