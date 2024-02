Vogliono seppellirlo in segreto | Navalny | mostrato il corpo alla madre

La madre di Navalny: 'Ho visto Alexei, vogliono seppellirlo in segreto' - Notizie - Ansa.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladi Alexei, Lyudmila Navalnaya, ha potuto vedere ildel figlio, a 6 giorni di distanza dsua morte nella colonia penale oltre il circolo polare artico in cui era detenuto. Da allora la donna aveva fatto la spola tra il carcere, l'ospedale e gli edifici delle autorità della città di Salekhard,ricerca del cadavere di Alexei, il dissidente più temuto da Vladimir Putin. Quando però ha chiesto che ildel figlio le fosse consegnato si è sentita rispondere da un ispettore: "Il tempo non è dsua parte, il cadavere si sta decomponendo". "Per legge, avrebbero dovuto darmi immediatamente ildi Alexei, ma non l'hanno ancora fatto. Invece, mi ricattano e impongono condizioni su dove, quando e come Alexei dovrebbe ...

