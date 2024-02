USA 2024 | presidente Biden insulta Putin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 7.00 IlUsascatenato contro ilrusso,. "Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana e preoccuparci della guerra nucleare, ma la minaccia esistenziale per l'umanità è il clima", ha affermato a San Francisco nel corso di un evento per la sua campagna elettorale. Gli attacchi verbali dicontro il leader russo si sono intensificati con la campagna per le presidenziali. La settimana scorsa ha accusatoe i "suoi scagnozzi" della morte dell'oppositore Alexei Navalny.