Nel 2023 i Governi di 25 Paesi hanno preso di mira critici in esilio: L'uomo è stato condannato a 25 anni di carcere in Russia per "alto tradimento" e altri reati di natura politica per aver contestato l'invasione dell'Ucraina. Insieme ad altri, tra cui l'attivista ...

Ucraina-Russia, 2 anni di guerra: l'analisi del conflitto e gli scenari: Due anni di guerra tra Ucraina e Russia. Il 22 febbraio 2022 l'invasione ordinata da Vladimir Putin dava inizio al conflitto. Dopo 24 mesi, con oltre 10mila civili morti e un numero imprecisato di ...

Ucraina, 2 anni di guerra: 10mila civili morti da inizio invasione Russia: Hanno lasciato il Paese circa 6,5 milioni di persone e 3,5 milioni sono gli sfollati interni. Danni per 486 mld ...