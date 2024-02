Torreggiani Questa Virtus può battere tutti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quando vinci un derby, e lo fai in emergenza, all’interno di uno spogliatoio aumenta la consapevolezza nei propri mezzi. Quella ottenuta a Faenza è la vittoria della maturità, di un gruppo capace di assorbire cambiamenti di organico e defezioni. Non è daandare al PalaCattani e portare a casa lo scalpo con due giocatori indisponibili, Valentini e Alberti, e Masciarelli in dubbio fino alla palla a due. Un’affermazione arrivata nel finale, dove i gialloneri si sono dimostrati maturi e cinici al punto giusto: "A Faenza abbiamo superato una prova di maturità – commenta il direttore generale Gabriele– l’ennesima distagione. Nell’ultimo mese laha incontrato tutte le prime della classe: San Vendemiano, Ruvo, Fabriano, Faenza, Roseto e abbiamo dimostrato con tutte di potercela giocare ...

Allarme smog, ventata di sollievo: "La pioggia ridurrà le polveri sottili": Torreggiani analizza nel dettaglio i fattori di rischio che ha determinato la maglia nera dell’aria, in questo periodo. "Sono queste condizioni meteo caratterizzate da sole e temperature relativamente ... ilrestodelcarlino

Celle chiuse: soluzione sbagliata, che aggrava i problemi: II, Causa Torreggiani e altri c. Italia ... mancanza di spazio per la vita quotidiana dei detenuti furono allora gli elementi determinanti per questo giudizio (65.701 detenuti per 47.040 posti ... chiesadimilano

Rezzato, sabato a Villa Torreggiani notte magica a lume di candela: “Quello proposto è un evento speciale: 3000 candele a led, per evitare fiamme libere, hanno un costo molto importante, per questo abbiamo avviato una stretta collaborazione con Experienze.it.”, ... quibrescia