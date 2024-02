Terremoto oggi | nuovo sciame sismico nella notte tra Felino e Calestano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Parma, 22 febbraio 2024 – Non si ferma lonel Parmense che da giorni fa tremare la terrazona a sud di Parma verso l’Appennino.dopo la mezzal'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sequenza di quattro scosse in pochi minuti, tutte concentrate tra. Terremoti finora deboli, di magnitudo compresa tra i 2.2 e i 2.5. I fenomeni sismici di questi giorni, hanno spiegato i geologi dell’Ordine dell’Emilia-Romagna, dipendono dal movimento verso nord-est dell’Appennino e non è possibile stabilire quanto dureranno. Ieri la scossa più forte è stata registratavicino a Langhirano con una magnitudo di 3.1. C’è preoccupazione perché sono frequenti le ...