Tennis | nuovo allenatore per Holger Rune Un ritorno al passato…

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è sicuramente uno dei talenti più cristallini nell’attuale mondotico. Una crescita, però, che sembrava dover essere esplosiva e prorompente quella del danese e che invece ha subito un po’ di rallentamenti. Certamente la carta d’identità recita appena 20 anni e si sta comunque parlando del numero sette del mondo, reduce da una stagione troppo altalenante e nella quale sono mancate alcune sicurezze. Il danese ha deciso di fare un importante passo indietro per ritrovarsi e di tornare al passato. Infatti la clamorosa notizia è quella che ildisarà Patrick Mouratoglou. Definirloè quasi un eufemismo, visto che il coach francese ha seguito la carriera difin dall’inizio, portandolo ad ottenere risultati ...

Arezzo, 12 febbraio 2024 – Lo scorso sabato il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, in compagnia del Presidente dell’Associazione Tennis Bibbiena , ... (lanazione)

Djokovic guida la classifica, in top 100 altri cinque azzurri ROMA - Da oggi Jannik Sinner è ufficialmente il nuovo numero 3 del mondo . Il giorno ... (ilgiornaleditalia)

Tennis, il rovescio a una mano non c’è più: da Federer a Sinner: Tsitsipas sceso al n.11 sottolinea una tendenza irrefrenabile: per la prima volta dal 1973 (cioè dal ranking Atp deciso dal computer) non ci sono più giocatori monomani nei top 10. Nastase fu il primo ... corriere

Tennis. Ct Firenze si riorganizza. Sara Mazzetti nuova ds: Riorganizzazione della Scuola Tennis del Ct Firenze 1898: nuove figure chiave e obiettivo di valorizzare le competenze esistenti. Focus sui campionati a squadre e tornei in programma. lanazione

Challengers, nuovo trailer: Zendaya mostra il lato sexy del mondo del tennis: Zendaya sta per prendere la sua immagine e stravolgerla, a giudicare dal secondo eccitante trailer del suo nuovo film Challengers Challengers, diretto da Luca Guadagnino, vede Zendaya nei panni di ... newscinema