Superman: Legacy, una nuova foto mostra il logo, è identico a Kingdom Come

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilè apparso ai tavoli di lettura dove si è riunito il cast del film di James Gunn In queste ultime ore il cast disi è riuniti ai consueti "tavoli di lettura" dove normalmente si legge la sceneggiatura del film insieme a tutti gli attori. Ebbene, potrebbe essere stato svelato ilufficiale della pellicola.un'immagine trapelata dai tavoli di lettura, insieme alle targhette con i nomi degli attori del cast comparirebbe ilscelto per, che apparea quello della miniserie a fumetti, pubblicata nel 1996. Anche se probabilmente la trama dinon rispecchierà la ...

L'attore egiziano Bassem Youssef sostiene di aver perso un ruolo in Superman : Legacy a causa delle sue posizioni politiche, ma le fonti vicine alla produzione ... (movieplayer)

L’attore di nazionalità egiziana Bassem Youssef ha dichiarato, in un’intervista al magazine Salon, di aver perso la possibilità di recitare in Superman : ... (cinemaserietv)

Superman: Legacy, ecco tutto il cast riunito ad Atlanta per l’inizio delle riprese!: In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, ... badtaste

Superman: Legacy, una nuova foto mostra il logo, è identico a Kingdom Come: In queste ultime ore il cast di Superman: Legacy si è riuniti ai consueti "tavoli di lettura" dove normalmente si legge la sceneggiatura del film insieme a tutti gli attori. Ebbene, potrebbe essere ... movieplayer

Superman: Legacy, James Gunn condivide una foto con Nathan Fillion sullo sfondo: Inizieranno presto le riprese, ad Atlanta, di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, leader del nuovo DC Universe. Il regista ha pubblicato su Instagram la prima foto del (fuori) set del film, in ... movieplayer