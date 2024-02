Stellantis su nuovi massimi in Piazza Affari sopra i 24 euro

Stellantis su nuovi massimi in Piazza Affari sopra i 24 euro: Nuovo massimo per Stellantis in Piazza Affari, dove aggiorna il record di 23,87 euro raggiunto giovedì scorso 15 febbraio con i conti. Il titolo guadagna oggi il 3,21% aggiornando il massimo storico a ... quotidiano

Avellino, operaio muore in incidente in stabilimento Stellantis: si registra un nuovo incidente mortale, il terzo in Campania, che ha coinvolto un operaio di una ditta esterna nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino, mentre era al ... adnkronos

Fiat cresce ed è leader in alcuni importanti mercati: FIAT ha dimostrato di essere il primo Brand Stellantis in termini di volumi, segnando a livello globale un +12% rispetto allo scorso anno e contribuendo così agli ottimi risultati del Gruppo. Nel 2023 ... ilgiornale