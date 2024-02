“Sei personaggio in cerca d’autore” in scena alla Sala Umberto di Roma

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) dal 29 febbraio al 10 marzo 2024 Quando lo spettacolo debuttò nel 1921, al Teatro Valle di, la platea contestò la pièce al grido: “Manicomio! Manicomio!”. Il pubblico si trovò di fronte a qualcosa di completamente inedito, un assaltoforma del teatro borghese, una non-storia in cui a essere messi sotto indagine non erano solo il meccanismo teatrale e la creazione artistica, ma lo stesso rapporto tra realtà e finzione. Nel tempo, però, i Sei Personaggi sono passati da essere una pietra di scandalo a testo “classico”, da matinée per le scuole, un pezzo da museo della letteratura italiana. Mettere inquesto testo oggi significa muoversi in una mediasfera dove il confine tra vita privata, storytelling, informazione e manipolazione è sempre più labile. Senza contare che lo stesso concetto di “io” è profondamente mutato, ...