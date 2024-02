Sardegna | il giorno più nero di Elly Schlein | “Giusto fare il comizio finale senza di me…”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E’ stata una giornata difficile, quella diin. Accanto a lei, una vecchia cariatide, non in senso anagrafico, del “lettismo” piddino, quasi omonimo della premier, Marco Meloni, e già questo… Ma intorno a lei, non esattamente un clima zuccherino: la pensionata che l’ha invitata ad andare a lavorare, nel mercato di Cagliari, ricordandole le sue origini svizzere dal basso della propria pensione di 500 euro, ha trovato lasorridente per mancanza di argomenti, e forse anche di voti. “Ha ragione, la signora ha ragione…”, s’è sforzata di dire mentre le telecamere mandavano il video imbarazzante che ieri ha fatto il giro del web., centrodestra compatto,“nascosta” dalla Todde Nelle stesse ore, i tre leader del centrodestra, Salvini, Meloni e ...

Patto di coalizione a Cagliari: "Il governo durerà 5 anni": Finiamone prima uno, giorno per giorno. Possono scrivere quello che vogliono ... «Siamo ottimisti, i sondaggi - checché ne dicano i nostri avversari- dicono che siamo in testa in Sardegna. La sinistra ... ilgiornale

Elezioni regionali, campagna elettorale alle ultime battute: i leader nazionali lanciano la volata per i candidati: Ultimi giorni di campagna elettorale in Sardegna in vista del voto per le elezioni regionali di domenica 25 febbraio. unionesarda

Il primo test di metà mandato: R. Sul piatto c'è da un lato l'invincibilità della Meloni, che ha imposto agli alleati il suo candidato togliendolo alla Lega, dall'altro la leadership della Schlein che ha scommesso tutto ... italiaoggi