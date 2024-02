Salvini? Lei nel 2017 | Capezzone inchioda Boldrini e legge le frasi in diretta

Caso Ilaria Salis, Salvini: «Se è colpevole non può fare la maestra». La Lega: «Nel 2017 assaltò un gazebo». I legali: «Fu assolta»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A Prima di domani, il programma di politica e di attualità di Rete 4, Bianca Berlinguer ha chiesto a Danieledi commentare la differenza tra l'intervento di Giorgia Meloni e quello di Matteosulla morte di Alexey Navalny, l'oppositore di Valdimir Putin che ha cessato di vivere venerdì scorso per cause ancora poco chiare. "Alcune delle dichiarazioni fatte da Matteonon mi hanno convinto per niente. Dire aspettiamo i medici russi è una frase infelice e i fatti di questa sera lo confermano", ha premesso il direttore editoriale di Libero che, però, ha subito precisato: "Devo dire due però: devo dare atto alla Lega di aver votato sempre nel modo giusto sull'Ucraina. Secondo: lancio io una sfida a tutti: vogliamo aprire un'inchiesta giornalistica sulle relazioni politiche di tutte le forze politiche e di tutti i ...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Qui abbiamo delle strutture dei trasporti ottocenteschi ma che ha fatto Solinas in questi 5 anni? Hanno pure il ministro dei ... (calcioweb.eu)

"In chiave nazionale più su qualche giornalone, sul Corriere o sulla Repubblica, provano ad allontanare me e Giorgia più andiamo avanti insieme e compatti come ... (quotidiano)

Attacco al cuore della Lega: Che, senza esitazioni, prudenze, timori per possibili conseguenze, remore per lo spettacolo di una maggioranza che si ... pressoché annunciata – alle Europee, che sottrae voti a Salvini, poi l’“all in ... huffingtonpost

Lo scontro sul terzo mandato ai presidenti di Regione spacca la maggioranza: Lo sottolinea ancora il capo di via Bellerio, Matteo Salvini, lo dichiara il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e lo stesso fanno altri esponenti del partito di Giorgia Meloni e ... metronews

Salvini "quasi indagato con la complicità della sinistra" per il ponte sullo Stretto: Già “quasi indagato” con la complicità della sinistra - e usando soldi dei contribuenti italiani - per voler realizzare un’opera pubblica che l’Italia aspetta da cinquant’anni…! Non sarà il partito de ... fai.informazione