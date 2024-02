Rugby | Sei Nazioni 2024 | l’Italia U20 all’esame francese

Rugby - Sei Nazioni 2024, Italia: un cambio in prima linea nel gruppo per la Francia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Torna questo weekend il Guinness Seie venerdì sera va in scena il terzo turno del torneo Under 20. E gli azzurrini di Massimo Brunello andranno in campo allo Stade Raoul-Barriere di Bèziers contro i pari età della Francia. Italia ancora a caccia del primo punto nel torneo, mentre la Francia dopo il ko subito con l’Irlanda ha battuto nettamente la Scozia. Non sarà un match facile, con i giovani Bleus che mettono in campo tanto talento, come la vittoria di due settimane fa ha dimostrato. Gli azzurrini, invece, hanno sofferto all’esordio contro l’Inghilterra, sfiorando il colpaccio contro l’Irlanda nell’ultimo turno. Ancheha tanta qualità in campo, ma dovrà trovare la quadra che è mancata sin qui per provare a espugnare Bèziers. “Match difficilissimo, come sempre contro di loro. La Francia è con pieno merito ...